Crise de l’acceuil: la police se prépare à déloger des demandeurs d’asile d’un bâtiment public à Saint-Josse

Mais quelques heures plus tard, vers 19h00, les effectifs policiers sur place ont été renforcés et ceux-ci ont bloqué les accès au bâtiment. Une heure plus tard, de nouveaux effectifs sont arrivés, certains avec des chiens, ainsi que plusieurs fourgons et des autopompes munies de canons à eau de la protection civile. Une expulsion des personnes dans le bâtiment est en préparation, selon le porte-parole du collectif.