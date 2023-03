Scandale au parlement européen: Giorgi a aussi reçu 75.000€ d’un proche d’Erdogan

Pier Antonio Panzeri et Francesco Giorgi mangeaient-ils à tous les râteliers ? Après le Qatar, le Maroc et la Mauritanie, ce dernier aurait, via sa société Equality Consultancy, empoché 75.000 € venant cette fois de Turquie. Cela a été révélé par le « Financial Times ».

Un éminent consultant juridique turc spécialisé dans les droits de l’homme lui a déclaré avoir payé un des suspects dans le scandale de corruption du Parlement européen en échange de « services de lobbying éthiques » comprenant des résolutions condamnant les crimes de guerre en Syrie et au Yémen. Cet homme s’appelle Hakan Camuz, il travaille à Londres et cet avocat entretient des liens avec l’administration du président turc Erdogan. Au « FT », il a déclaré que deux de ses groupes avaient conclu des « contrats de consultation » avec une société liée à Francesco Giorgi, l’assistant de Panzeri pour ce qu’il pensait « être des services parlementaires ». Il n’a parlé qu’avec le compagnon d’Eva Kaili et explique au quotidien anglais qu’il croyait que la société était légitime.