Stéphane Breda après le succès de l’Union à Genk: «Les décisions de l’arbitre étaient logiques»

24e : penalty commis par Van der Heyden. « Avec la vision de face, j’avais l’impression que le ballon était allé vers la main du défenseur unioniste. Vu de derrière, on voit un léger mouvement du corps et un bras tout aussi légèrement décollé. Il y a eu check du VAR et il n’y a pas eu correction de la décision. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il valide totalement la décision, mais en tout cas il n’a pas de raison valable de l’annuler. D’un point de vue de la règle, c’est un penalty totalement logique mais dans la volonté de simplifier le règlement pour harmoniser les décisions, c’est devenu de plus en plus subjectif. On parle quand même d’un ballon, tiré à 1m, voire 1m50 du défenseur. »

73e : but annulé de McKenzie. « Le règlement est précis à ce sujet. Même s’il n’y a pas intention de toucher le ballon et que le joueur en tire profit, il n’y a pas d’autre choix d’annuler ce but. Et il n’y a pas de doute sur ce but genkois. McKenzie joue de malchance parce que la balle ricoche par accident sur son bras. Heureusement, le VAR est là pour confirmer cette décision. »