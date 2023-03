Les Belges aiment leurs chiens: 5 à 10% cuisinent eux-mêmes pour leur toutou!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Fediaf (European Pet Food Federation) estime que 24 % des Belges possèdent au minimum un chien, ce qui conforme à la moyenne européenne (chiffres 2021). Ce qui signifie qu’il y a environ 1.340.000 chiens dans notre pays. Il faut bien évidemment les nourrir et pour ça, le Belge n’hésite pas. D’après la marque belge de plats préparés pour chiens Dog Chef, 5 à 10 % de nos compatriotes cuisinent eux-mêmes pour leur chien. Quand ils ne font pas appel à des marques comme Dog Chef, justement pour assurer à leur toutou un repas de qualité qu’on pourrait presque comparer avec ceux que nous mangeons (viande fraîche, ingrédients naturels, légumes…). C’est bien simple, Dog Chef, créé en 2017 par Alexis d’Oultremont et Alexandre Cardon, cartonne. L’entreprise emploie 100 personnes et compte pas moins de 24.000 clients chiens. Son chiffre d’affaires a atteint les 15 millions d’€ l’an passé. Chaque mois, elle livre un million de repas frais pour toutous.