Rencontre avec le petit ami de Miss Belgique: «Emilie est sublime!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jonas Lauwereys, alias Joontje, est un jeune homme heureux. Il suffisait de le voir, le 11 février dernier, quand Emilie Vansteenkiste, sa chérie, est devenue la nouvelle Miss Belgique, pour comprendre qu’il l’aime et qu’il est heureux pour elle. Il lui a sauté dans les bras pour la féliciter. Ensemble, ils ont ri mais aussi beaucoup pleuré. C’est sans doute ça qui fait son charme : Jonas est intelligent, brillant, amoureux et sensible. Le couple est très uni et partage de nombreuses passions.

de videos

La danse, d’abord. « Il y a 2 ans et demi que nous sommes ensemble. Nous nous sommes rencontrés à travers la danse et il est devenu mon partenaire de danse et dans la vie », explique la Miss à propos de son petit ami. Ensemble, ils participent à diverses compétitions, en Belgique mais aussi à l’étranger, avec des danses latinos ainsi que des danses de salon.