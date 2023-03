Anderlecht-CS Bruges: le deuxième but de Slimani aurait-il dû être annulé? «C’est bien jugé de la part du VAR», estime Stéphane Breda

La fin de rencontre a été animée pour M. Put.

85e : doublé de Slimani. « Heureusement que le VAR est intervenu sur la phase parce que je n’avais pas que le ballon avait été dévié par un joueur du Cercle de Bruges. Par sa déviation, le ballon arrive à Slimani à qui elle n’était pas destinée à ce moment-là et ce changement de trajectoire explique pourquoi on estime qu’il s’agit d’une autre phase. Sans ce changement de trajectoire, si le défenseur brugeois avait essayé de la toucher sans la dévier, on aurait sifflé hors-jeu. »