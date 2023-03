Trop timide offensivement, le Standard a raté une belle occasion à Bruges...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec un onze de base logiquement inchangé par rapport à celui qui avait dominé Westerlo, huit jours plus tôt, le Standard n’a pas réussi à imiter Anderlecht, Charleroi et l’Union qui, tous, depuis le début de l’année, avaient ramené un point du Jan Breydelstadion. Il aura fallu deux phases arrêtées pour décider, dans la dernière demi-heure de jeu, du sort d’un match jusque-là très équilibré et sans grandes envolées. D’abord un coup-franc de Lang, repris de la tête par Jutgla, laissé libre de tout marquage et couvert par Perica, positionné trop bas et mal aligné, puis un autre botté directement par Meijer dans le plafond du but de Bodart, alors que la rencontre ressemblait jusque-là à... un match nul sans trop de génie.