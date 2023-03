Anthony Moris après la victoire de l’Union à Genk: «On a appris à être plus patients»

Le succès arraché ce dimanche soir dans le Limbourg en fut un nouvel exemple flagrant. « Genk nous a mis une pression d’enfer d’entrée de jeu, ce qui est logique vu la qualité de ses joueurs et le fait qu’on avait les jambes sans doute encore un peu lourdes après notre périple européen à Berlin », expliquait Kandouss. « Heureusement, on a su régler certains détails et profiter des coups d’éclats d’Adingra et de Nieuwkoop pour redresser la barre. Je trouve qu’on a bien géré la fin de match et que ce succès est mérité. Maintenant, on ne s’emballe pas : tout se jouera lors des Playoffs. »

Revenue, grâce à ce beau succès, à 5 longueurs de Genk avant de recevoir Berlin jeudi soir, l’équipe entraînée par Karel Geraerts a bien mérité le jour de congé qui leur a été octroyé, ce lundi. « On sera heureux de profiter un peu de nos familles parce que le programme est costaud », enchaîne Anthony Moris, qui est passé maître dans l’art de geler le ballon, dimanche. « Sans doute mais je n’allais pas courir pour aller le chercher, quand même ? Je pense que cette saison, on a surtout appris à être beaucoup plus patients, à ne plus forcément vouloir absolument prendre l’avantage. Pour émerger, il faut savoir rester calmes, être plus tueurs et efficaces comme on l’a été à Berlin et ici à Genk. En début de match, on n’avait pas la vitesse de réaction pour suivre leur tempo et il a fallu une demi-heure pour se mettre dans le match, pour retrouver nos jambes. Le plus important était de rester en vie, même après un penalty qui n’avait pas lieu d’être. Suite aux deux coups d’éclats d’Adingra, on est repassés devant à la pause et puis on a une nouvelle fois démontré cette faculté rare et remarquable de savoir souffrir ensemble. »