Marjorie, condamnée à Charleroi pour escroqueries à trois ans de prison: «Je ne me suis pas enfuie ni cachée»

Nous avons déjà parlé du dossier de Marjorie, cette femme française, qui avait été condamnée, en mars 2022, voici pile un an, à trois ans de prison, avec arrestation immédiate. Comme à l’audience qui avait précédé d’un mois ce jugement, la prévenue était absente. Et depuis, plus aucune nouvelle d’elle, si ce n’est, comme cela avait été dit lors de l’instruction d’audience, que la prévenue était repartie en France, son pays natal.