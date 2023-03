Des averses «parfois assez fortes» et du vent attendus en Belgique ce lundi: voici la météo qui nous attend pour commencer la semaine

Aujourd’hui

Le ciel sera d’abord très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruines lundi matin, selon les prévisions de l’IRM. La nébulosité deviendra ensuite plus variable avec des averses parfois assez fortes. Un coup de tonnerre n’est pas exclu sur le sud est du pays. Le vent sera généralement assez fort de sud- ouest avec des rafales de 60 à 80 km/h, le long du littoral fort à très fort avec des rafales de 80 à 95 km/h. Il fera très doux avec des maxima de 11 degrés en haute Ardenne à 16 ou 17 degrés en Flandre.

Ce soir

Ce soir et en début de nuit, quelques averses se produiront encore par endroits. En seconde partie de nuit, une zone de précipitations assez active s’enfoncera sur le pays à partir de l’ouest, parfois sous forme d’averses. Le vent restera assez fort et basculera du sud-ouest à l’ouest-nord ouest en fin de nuit. Les minima varieront entre 5 et 9 degrés. La baisse des températures se poursuivra durant la journée de mardi.