Triste nouvelle ce lundi: le prix Nobel de littérature japonais Kenzaburo Oe est mort à 88 ans

Traumatisé par la capitulation du Japon après les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki en 1945, il est cependant très rapidement conquis par les principes démocratiques apportés par l’occupant américain.

A 16 ans, la lecture d’un ouvrage sur la Renaissance française provoque en lui une illumination : « L’expression ’sens du libre examen’ qui revient souvent dans ce livre semblait me montrer le chemin à suivre pour le futur », dira-t-il bien plus tard. L’adolescent décide d’aller étudier la littérature française à la prestigieuse université de Tokyo, et commence sa carrière littéraire encore étudiant.