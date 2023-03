L’immense déception du cinéaste belge Lukas Dhont («Close») aux Oscars: cette décision qu’il avait annoncée en cas de défaite

Depuis sa nomination aux Oscars dans la catégorie « Meilleur Film International », notre compatriote Lukas Dhont avait fait savoir à son entourage qu’il serait anéanti s’il ne gagnait pas la précieuse statuette.

Dans la somptueuse résidence du Consul de Belgique à Los Angeles, quelques dizaines d’invités et de journalistes du plat pays ont cru, jusqu’au dernier moment, que « Close » l’emporterait sur le film de guerre américano-allemand « A l’ouest, rien de nouveau » (« All is Quiet on the Western Front »), qui est reparti avec quatre Oscars au total. Il s’agit d’une nouvelle adaptation, pour Netflix, du roman d’Erich Maria Remarque, qui date de 1928.