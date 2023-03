« Together we cycle » (2020) est un documentaire de réalisateur néerlandais Gertjan Hulster qui explique comment nos voisins du nord ont transformé leur pays en faisant émerger une véritable culture du vélo.

Gaêl Stordeur, chargé de mission mobilité vélo au GAL a procédé à l’accueil du public. Il était accompagné d’Alexandre Hagenmuller, permanent GRACQ (groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens) pour la province de Liège. Le GRACQ représente les usagers cyclistes en Belgique francophones et défend leurs intérêts. Il s’agit d’une association sans appartenance politique et sans but lucratif, composée à 99 % de bénévoles.

Danger permanent en milieu rural

Après la projection, Alexander Hagenmuller a expliqué que d’autres pays tentent de suivre l’exemple néerlandais comme la Finlande et le Danemark. Des essais sont également tentés en France et en Espagne. Il est certain que cette culture du vélo comporte de nombreux avantages : beaucoup moins de tués sur les routes, un centre-ville plus respirable, les bienfaits pour la santé et plus de socialisation.

Dans le débat qui a suivi, de nombreuses personnes ont pointé du doigt l’extrême dangerosité de circuler à vélo en milieu rural où rien n’est aménagé pour les usagers de la « petite reine ». Pire, les connexions entre les villages sont très périlleuses surtout que la limitation de la vitesse en Wallonie est toujours de 90 km/h sur les routes secondaires alors qu’en Flandre, elle est passée à 70 km/h.

Comme on peut le voir, beaucoup de choses restent à faire en Wallonie pour améliorer le quotidien des cyclistes. Mais il est clair que si nos villes adoptent, petit à petit, le modèle néerlandais, automatiquement la situation s’améliorera en milieu rural puisque la culture du vélo s’imposera à nouveau et sera ancrée dans les mentalités.