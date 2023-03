Opération Arc-en-Ciel : quand des enfants aident d’autres enfants

Depuis 1954, l’Opération Arc-en-Ciel a pour mission d’offrir à un maximum d’enfants de Wallonie-Bruxelles fragilisés par la vie des loisirs actifs et éducatifs afin de favoriser leur épanouissement. En Communauté française, 3 enfants/jeunes sur 10 n’y ont en effet pas accès. Pour remédier à cela, Arc-en-Ciel organise depuis 69 ans une grande récolte de vivres non périssables au bénéfice de maisons d’hébergement, maisons de quartier, écoles de devoirs, … dont plusieurs de l’arrondissement de Verviers. Les vivres non périssables que vous pouvez offrir doivent pouvoir être utilisés jusqu’en septembre 2023 et recouvrent des produits comme : pâtes, riz, farine, sucre, sel, conserves de fruits ou de légumes, plats préparés en boîte, biscuits, café, thé, cacao en poudre, chocolats, pots de sauce, produits pour bébés, etc. La nourriture que les associations reçoivent leur permet d’économiser ces achats et d’organiser des journées de loisirs, des activités ludiques pour les jeunes dont elles s’occupent (www.arc-en-ciel.be) Cette année, en étant attentif à respecter nos multiples traditions carnavalesques de retour après la Covid, cette opération aura lieu dans notre région le we des 25-26 mars. Les mouvements de jeunesse de Theux, Spa, Stavelot, Sart-Lez-Spa/Tiège, Malmedy, Waimes, ont voulu être solidaires de ces enfants moins gâtés par la vie. Ils déposeront d’ici peu, dans les boîtes aux lettres de leur commune, un sac et un flyer présentant l’action. Ils repasseront ensuite le samedi 25 mars dans le courant de la journée pour récolter les sacs que vous aurez déposés devant chez vous.

Par ailleurs, de nombreuses écoles primaires participent aussi à l’opération. Toutes celles de Trois-Ponts et Stoumont, où il n’y a pas de mouvements de jeunesse, mais aussi des écoles de Stavelot-Francorchamps, de Spa, de Sart-Lez-Spa, de Lierneux, de Robertville et Ovifat. En tout, plus de 4.000 enfants de tous les réseaux d’enseignement et des différents mouvements (Scouts, Guides, Patros) mèneront l’action de récolte.

Enfin, plusieurs grandes surfaces ont également accepté d’aider cette grande opération en plaçant un caddie de récolte à la sortie de leur magasin du 20 au 25 mars. C’est le cas des Proxy Delhaize de Trois-Ponts, Sart-Tiège et Waimes, des Express Carrefour de Stavelot et de Lierneux, du Delhaize de Malmedy.

Vous le voyez, c’est bien toute notre région de Haute Ardenne liégeoise qui se mobilise pour réussir cette vaste opération de solidarité au profit de l’enfance fragilisée. Merci déjà à tous ces enfants et jeunes des écoles, des Mouvements de jeunesse, et à ces grandes surfaces pour leur aide active et bénévole. Et merci à vous pour ce que vous pourrez offrir.