Mark apprend par Teams la terrible nouvelle et décède 7 jours après: «Notre vie a changé du jour au lendemain»

C’est une terrible nouvelle qu’a reçue cette famille. En mars 2020, Mark Davies, un homme de 40 ans s’est rendu chez son médecin généraliste pour de fortes douleurs au dos et à l’estomac, rapporte le Daily Mirror. La pandémie de Covid-19 n’en était alors qu’à ses débuts et il n’a pu obtenir qu’un appel via l’application Teams, à distance donc.

Hannah, sa femme, raconte qu’entre avril et juin, elle a passé 19 appels pour son époux avant qu’il ne puisse se rendre aux urgences à cause de ces atroces douleurs. Après cette visite, Mark apprend la terrible nouvelle : le cancer est incurable. Il décède 7 jours plus tard. « C’était dévastateur, et ça l’est toujours. Nous savions que le cancer était inopérable, mais nous avions de l’espoir », raconte Hannah à Wales Online.