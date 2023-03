Guerre en Ukraine: le «Poignard», cette nouvelle arme déployée par Poutine… contre laquelle les Ukrainiens n’ont aucun moyen de se défendre

Le missile, extrêmement rapide, peut atteindre la vitesse de 14.700 kilomètres par heure. Les Américains travaillent actuellement sur une arme similaire, mais ne sont jamais parvenus à atteindre une telle vitesse. Ce qui rend l’arme encore plus « utile », c’est qu’elle peut être tirée à très grande distance, soit entre 1.500 et 2.000 kilomètres. Le missile peut également disposer d’une tête nucléaire…

L’attaque de jeudi par 81 missiles, dont six Kinzhals, a été la frappe la plus importante depuis le début du conflit. Elle a fait au moins six morts parmi les civils et détruit des immeubles dans dix régions différentes. La centrale nucléaire de Zaporijia a dû être fermée temporairement.