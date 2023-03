Fermée depuis mercredi dernier, la piscine de Saint-Servais est à nouveau accessible aux nageurs depuis ce lundi matin.

Le bassin avait dû fermer pendant quelques jours à cause d’un problème technique. Les équipes techniques de la Ville de Namur ont travaillé rapidement afin de limiter autant que possible la durée de fermeture et ainsi assurer aux nageurs namurois un bassin.