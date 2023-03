Le patron de la BBC ne compte pas démissionner après le tollé suscité par la suspension de Gary Lineker

Le directeur général de la BBC Tim Davie a déclaré samedi qu’il ne démissionnera pas malgré la tempête déclenchée par la suspension du présentateur star Gary Lineker, sanctionné pour un tweet critiquant le gouvernement, et les perturbations des émissions sportives du groupe audiovisuel britannique.

Gary Lineker, ancien footballeur et présentateur de la très populaire émission Match Of The Day, a été suspendu vendredi, après avoir accusé le gouvernement britannique d’utiliser la rhétorique de l’époque nazie pour lutter contre l’immigration clandestine.