Dans les coulisses du Sporting de Charleroi: Nkuba suspendu deux matches, Frutos candidat au poste de directeur du centre de formation, de nombreux internationaux pour les Zèbres

Choix : comme la semaine d’avant à Courtrai, Ozornwafor avait sauté de la sélection et n’était pas sur la feuille de match, comme Delavallée. Patron, Doké et Boukamir sont restés tout le match sur le banc.

Tribunes : le « 12e Homme » et les Storm Ultras ont condamné le lancer de projectile sur Cojocaru, qui a provoqué l’arrêt momentané du match.

Doké : le jeune Togolais a failli faire ses grands débuts professionnels avec le Sporting, mais l’arrêt momentané du match a finalement provoqué un changement tactique et c’est finalement Tchatchoua qui est monté.

Nkuba : averti pour la dixième fois de la saison en fin de match, l’ailier du Sporting de Charleroi loupera les déplacements à l’Antwerp et à Westerlo.

Koffi : le portier du Sporting de Charleroi a été élu homme du match contre OHL.

Internationaux : le Sporting de Charleroi sera décimé durant la prochaine trêve internationale. Koffi (Burkina Faso), Zorgane (Algérie), Ilaimaharitra (Madagascar), Kayembe (Congo), Dalle Molle (Belgique U18), Boukamir (Belgique U19), Nkuba (Belgique U21), Badji (Sénégal), Hosseinzadeh (Iran) et Tchatchoua (Cameroun) sont en effet sélectionnés. D’autres sélections pourraient encore intervenir dans la semaine.

Zébrions : le choc psychologique a bel et bien eu lieu pour les joueurs de Frank Defays, qui se sont imposés 1-0 face à Hoogstraten, en N1. L’inévitable Bongiovanni a inscrit l’unique but du match. Ozornwafor, Tchatchoua, Patron, Boukamir et Doké ont joué toute la rencontre.