Terrible mésaventure de Julie, qui a perdu tout son argent: «Quand je reçois un message disant qu’elle est commandée et qu’elle va arriver, 4 jours après...»

C’est le genre d’arnaques que vous pourriez rencontrer. Julie a vécu un terrible cauchemar en rejoignant MTU Homes, un site où les utilisateurs reçoivent théoriquement de l’argent en cliquant sur des produits commerciaux. : « On fait passer ça comme un travail. Quand on me l’a proposé, on m’a dit : Tu as un boulot à faire et c’est rémunéré. Il faut d’abord investir une somme d’argent. Après, tu récupères une somme et au bout d’un mois, tu gagnes plus que ce que tu as investi », déclare-t-elle à RTL Info.

Son ami, qui lui a parlé de MTU Homes, ce « bon plan », revient vers elle et lui montre qu’il n’a eu aucun problème. Elle se lance alors dans l’aventure. Elle doit commander une carte Binance (une visa qui utilise des Bitcoins). « Quand je reçois un message disant qu'elle est commandée et qu'elle va arriver, 4 jours après, je devais faire un virement vers cette carte. Et là, je commence à rencontrer des problèmes ».