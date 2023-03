Toute une famille belge «dévastée par le chagrin»: Milko, 30 ans, s’est senti mal le lendemain de son anniversaire... quelques jours plus tard, il est décédé, un mois à peine après s’être marié à Brandy, 24 ans

Cela faisait un mois à peine que Brandy Geneyn, 24 ans et Milko, 30 ans, étaient mariés, quand ce dernier s’est tragiquement éteint. Il a perdu sa bataille contre le cancer, quelques jours seulement après avoir fêté son trentième anniversaire. Un cauchemar pour la mère de famille et ses cinq enfants. « C’est allé si vite. Nous pensions qu’il s’en sortirait. Mais c’était fini », témoigne-t-elle dans les colonnes du Nieuwsblad. de videos C’est le 8 février dernier que Brandy et Milko se sont mariés, à Dixmude, en Flandre-Occidentale, alors que Milko, atteint d’un cancer, semblait aller mieux. « Nous avons fait beaucoup de plans pour l’avenir et nous pensions que le pire était passé », explique tristement Brandy. Elle et Milko ont cinq enfants, deux fils et trois filles, âgés de deux à sept ans. « La maladie s’est avérée invincible et a durement frappé. Un mois après notre mariage, on m’a pris mon Milko. Nous sommes dévastés par le chagrin », ajoute Brandy.

Dès sa naissance, un problème au niveau des reins a été diagnostiqué à Milko. « À sa naissance, on lui a retiré un rein, mais le deuxième n’a pas non plus fonctionné correctement », raconte son épouse. C’est en mai de l’année dernière, après la communion de sa fille, que Milko a commencé à se sentir mal. Il souffrait terriblement au niveau du ventre. Une fois à l’hôpital, la réalité fut très difficile à encaisser. Une énorme tumeur se logeait au niveau de sa vessie et elle s’était déjà propagée à ses poumons et à son foie. Les médecins avaient très peur d’espoir, mais les chimiothérapies ont immédiatement débuté pour Milko. Mais le jour de Noël, nouveau coup de massue : le mal de tête ressenti par Milko était dû à une nouvelle tumeur…

Espoir Mais la famille a continué d’y croire. « Le 3 janvier, il a subi une importante opération au cerveau et ça a marché. Les semaines qui ont suivi se sont très bien passées et nous avons fait beaucoup de plans pour notre avenir ensemble », témoigne encore Brandy. « Nous nous sommes mariés le 8 février, après quatre ans de relation. Ce fut une merveilleuse journée de mariage, avec nos proches et nos cinq enfants », ajoute la jeune femme. Brandy explique que samedi dernier, Milko a fêté ses 30 ans. « C’était une belle journée. Un gros gâteau avec 30 bougies, sa nourriture préférée, des cadeaux… Nous ignorions que nous nous réveillerions le matin d’une tout autre manière », explique la mère de famille.

Le dimanche matin, Milko s’est senti très mal. À tel point qu’il a dû être emmené en ambulance. À l’hôpital, les médecins disent clairement à Brandy qu’il faut s’attendre au pire. « Il a été plongé dans un coma artificiel et a reçu de lourds traitements. Il a continué à se battre. Le vendredi, ils l’ont réveillé pour que je puisse lui parler. Mais il n’avait même pas la force de dire quoi que ce soit en retour », explique Brandy. « Le soir ils m’ont appelée pour me dire de venir en urgence. Avec la famille, nous sommes restés éveillés toute la nuit à son chevet, mais il s’est endormi à 5h21 », ajoute-t-elle, le cœur brisé.