Une femme activement recherchée à Bruxelles: la suspecte pourrait être porteuse d’un gilet explosif

Selon nos informations, une femme s’est présentée ce lundi matin, vers 9 heures, au commissariat de la rue de Brabant, à Bruxelles, avec une veste de couleur noire sous laquelle elle portait ce qui ressemblait à un gilet pare-balles de couleur blanche dont des fils électriques de couleur noire dépassaient ; laissant ainsi penser qu’elle pourrait être porteuse d’un gilet explosif…

Toujours selon nos informations, la suspecte, qui semblait essoufflée, est entrée à l’accueil – un sas blindé – du commissariat avant de prendre aussitôt la fuite. La suspecte a les cheveux bouclés de couleur foncée, elle porte un jeans et des bottines noires en sus de sa veste de couleur noire dissimulant un potentiel gilet explosif.

Le commissariat de la rue de Brabant a été momentanément fermé tout comme la gare du Midi (et son terminal Eurostar) par mesure de sécurité. « On a fait un sweeping (fouilles avec des chiens policiers capables de détecter les explosifs, NDLR) dans la gare du Midi ce lundi matin, vers 10 heures. Son résultat s’est révélé négatif et la gare du Midi a pu être rouverte dans la foulée », confirme la porte-parole de la police fédérale, Jana Verdegem.

« Une personne de sexe féminin est rentrée aux alentours de 9 heures dans l’accueil du commissariat de la rue de Brabant. Elle a eu un comportement suspect. L’enquête est en cours. L’analyse des images est en cours », confirme la porte-parole de la police de Bruxelles Nord, Audrey Dereymaeker.