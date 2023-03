«J’ai envoyé des messages d’adieu à mes proches»: scène chaotique en plein vol, les passagers en panique, «il y a eu des vomissements, des gens se sont évanouis»

Les passagers de ce vol ont vécu une situation terrifiante. À bord d’un vol Paris-Nice, assuré par Air France, le pilote a dû atterrir en urgence à Montpellier à cause de la tempête Larissa ce vendredi. Il avait tenté d’atterrir à Nice par deux fois, sans succès, à cause du vent.

Les passagers évoquent une « panique totale » dans l’avion et décrivent des « hurlements » et des « vomissements » : « Ça a paniqué les passagers. Les gens et les enfants hurlaient. Il y a eu des vomissements, des gens se sont évanouis. J’étais sûre de mourir. J’ai envoyé des messages d’adieu à mes proches. Le pilote a annoncé faire une troisième tentative, avec une voix tremblante. Les passagers ont crié, il a décidé de partir pour Montpellier », déclare cette passagère à Nice Matin.