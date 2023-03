Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 Pour le Top 8, Anderlecht fait la bonne affaire, pas les Zèbres

« Les Zèbres doivent toujours se demander comment c’est possible de ne pas avoir gagné ce match contre OHL. cela devait être facilement 3 ou 4-1 à la mi-temps. Les occasions étaient là mais tu perds sur un ballon facile. On parle beaucoup de Kenzevic mais pour moi, il a fait ce qu’il fallait tandis qu’Al Tamari trouve le petit côté de Koffi. Là, tu peux peut-être poser la question.

Les 3 points de vendredi, les 3 points de Malines – et après les incidents de vendredi, tu te demandes s’il ne va pas falloir que les supporters fassent eux-mêmes le ménage face à l’impuissance des instances de régler ce problème qui gâche le plaisir de tout le monde – sans doute perdus, le 2-2 contre Courtrai. C’est cela qui fait mal mais quand tu as seulement la 8e défense et la 14e attaque, c’est compliqué. Anderlecht a ce finisseur en la personne de Slimani qui n’est pas seulement qu’un buteur mais qui fait jouer les autres. Les Mauves ont fait ce qu’il fallait pour rester en vie et je les vois bien y parvenir parce que je n’ose imaginer une saison terminée fin avril. »