À seulement 29 ans, Martin est… déjà retraité: «Il n’y a pas eu de sacrifice», voici son secret!

À seulement 29 ans, Martin Boulanger est à la retraite. Pour y parvenir, il a économisé et s’est construit un patrimoine afin de s’affranchir du salariat et d’être rentier avant ses 30 ans. Ce mode de vie, il est développé par les membres du mouvement « FIRE » en France, lit-on dans les colonnes de Nouvel Obs. Mais Martin n’est pas arrivé là en se tournant les pouces. Il a travaillé dans des start-up, des banques d’affaires… près de 80 heures par semaine, et sans vraiment avoir de week-ends ni de vacances. Des sacrifices qui paient, puisqu’il est désormais à la retraite.

Mais comment procède-t-il ? Martin consacre son temps à la gestion du patrimoine qu'il s'est construit, au développement d'entreprises à caractère social et à conseiller les autres personnes qui désirent faire comme lui et progresser dans leur « FIRE ». Mais qu'est-ce qu'un « FIRE » ? Il s'agit en fait de l'abréviation de « Financial independance, retire early ». Autrement dit, « Indépendance financière, retraite précoce ». En France, entre 30.000 et 40.000 font partie de ce mouvement. Il est composé de profils plutôt jeunes, qui ne veulent pas attendre des années avant de pouvoir profiter de la vie.

Avec son poste en banque d’affaires qui lui rapportait 3.500 euros par mois, Martin a pu économiser et mettre de côté 2.000 euros par mois. Avec les revenus de sa compagne, le couple parvenait à mettre entre 2.500 et 3000 euros de côté par mois ! Pour que les choses avancent rapidement, Martin s’est tourné vers l’immobilier. D’abord un petit appartement qu’il a mis en location, puis un autre, et encore un autre…

« Les gens auront toujours besoin de se loger » Après un an et demi, Martin a démissionné et s’est retrouvé rentier ! Et il ne semble pas avoir peur de l’avenir. « Bien sûr, ça peut s’effondrer, mais les gens auront toujours besoin de se loger. Et puis, aujourd’hui, je diversifie mon portefeuille d’investissements en me réorientant sur d’autres secteurs, comme en prenant des participations dans des sociétés ou en créant d’autres structures », explique Martin. Pour en arriver là, Martin n’a pas l’impression de s’être privé. « J’ai toujours été assez contenu dans mes dépenses, même si j’avais un salaire confortable. Il n’y a pas eu de sacrifice puisque j’ai toujours vécu comme ça, je suis dans un appartement standard, je ne vais quasiment jamais au restaurant, je ne pars que très rarement en vacances », explique le jeune homme.