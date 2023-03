Alban, le Verviétois de Lego Masters, crée un brin d’ADN géant pour les enfants malades

«Une réflexion technique compliquée»

Chacun imagine ce qu’il souhaite. - ED

Par E.D.

S’ils ont donc encadré les petits patients à réaliser un brin d’ADN personnel (178 pièces), Xavier et Alban ont réalisé une œuvre qui sera exposée dans le service Pinocchio et qui pourra être utilisée comme outil pédagogique aussi de façon pérenne. « On commence toujours par un croquis papier, puis une réalisation dans un programme 3D, qui permet surtout de calculer les pièces nécessaires et leur nombre », détaille Alban, qui a conçu le graphisme. « On pourrait croire que cela paraît simple mais la réflexion technique était ici compliquée, pour que ça ne soit pas trop fragile. Le montage était tout de même d’une grande complexité. Il a bien fallu plus d’une semaine au total, rien que pour la construction. »

La création mesure 1,4 mètre de haut. - ED

Au-delà de l’aspect purement scientifique du brin à tout de même respecter, les deux Liégeois ont tenu à apporter une touche féerique à cette création. « Les couleurs en arc-en-ciel, les enfants sur les nuages qui construisent la structure, les fleurs et saynètes rigolotes, les petits projecteurs… Chacun lui donne l’interprétation qu’il souhaite et c’est ça aussi, la magie des Lego ! », ont-ils conclu.

Des enfants sur des nuages construisent le brin d’ADN. - ED