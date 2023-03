Test – «Dead Space (2023)»: la renaissance d’un classique du Survival Horror

Dites « remake » et non « remastered »

Il est d’ailleurs important de différencier les nombreux remastereds présents sur le marché et les remakes se faisant plus rares. Les premiers repartent en général du produit initial en y ajoutant que de simples textures HD. Tandis que les seconds sont, quant à eux, recréés dans leur intégralité en se basant fidèlement sur l’œuvre d’origine afin qu’ils correspondent aux standards actuels du jeu vidéo.

Maintenant que cette précision a été apportée, vous comprenez qu’on a affaire à un titre à la fois similaire et différent de celui de 2008.

Quinze années séparent ces deux images. Celle de gauche issue du jeu originel et celle de droite issue de ce remake. - EA

En effet, le studio a travaillé d’arrache-pied pour proposer une immersion totale dans l’univers sombre du premier opus, mais qui n’est pas à la virgule près, le même jeu que celui auquel vous aviez joué à l’époque.

Cette version 2023, est-elle vraiment si différente ?

Afin de ne pas dénaturer le cœur du jeu, la trame générale de l’histoire est foncièrement la même. Cependant, il y a tout de même quelques ajouts scénaristiques qui permettent de parfaire le matériau de base. Comme c’est notamment le cas en développant certains personnages ou encore en incorporant des éléments faisant référence au lore de la licence et qui permettront aux joueurs de faire des liens avec les jeux suivants.

La direction artistique impeccable, à la fois lugubre et immersive, vous glacera le sang au vu de ce qui vous attend... - EA

Ce contenu plus approfondi offre une durée de vie plus conséquente au jeu, grâce à la présence de quêtes secondaires supplémentaires, ainsi que d’objets à collecter.

Les mécaniques de jeu sont également très similaires sans pour autant être identiques. La gravité zéro, comme dans les titres suivants, a été ajoutée dans certaines zones s’y prêtant. L’IA est plus intelligente rendant les combats plus attractifs et dangereux. Et l’arsenal a été revu afin d’offrir des armements plus diversifiés et utiles que dans la version de 2008.

Dès lors, restez sur vos gardes, le danger peut arriver à tout instant… - EA

En outre, les graphismes ont totalement été refaits afin d’accroître le réalisme et l’immersion du joueur s’aventurant dans les sombres couloirs étroits de ce vaisseau spatial abandonné.

En tournant désormais sous le moteur graphique Frostbite (comme c’est le cas pour « Mass Effect : Andromeda », « Star Wars : Battlefront II », « Battlefield V »…), le jeu accentue son aspect gore et horrifique, ainsi que les sensations d’angoisse et de peur. D’autant plus que le réalisme des Nécromorphes les rend désormais encore plus impressionnants et terrifiants que par le passé.

Le studio a également retravaillé l’approche des différents couloirs, en ajoutant des événements aléatoires. Il n’est donc plus si sécurisant que ça de faire des allers-retours entre des zones déjà explorées, car des monstres peuvent se manifester ou surgir à tout moment.

Enfin, l’optimisation du titre et les performances actuelles des consoles et PC annihilent la présence des temps de chargement… ce qui permet d’offrir une expérience totalement en plan-séquence.

N’hésitez pas à utiliser tout votre arsenal pour vaincre ces abominations extrêmement réalistes, car elles ne vous laisseront aucune chance. - EA

Un retour « horriblement » triomphal ?

Disponible depuis le 27 janvier sur PS5, Xbox Series et PC, « Dead Space » à la sauce 2023 est, à coup sûr, une belle réussite et une valeur sûre de ce début d’année.

Le travail méticuleux apporté par les développeurs permet de (re)goûter à un des classiques du Survival Horror dans les meilleures conditions possibles.

Bien plus qu’un simple remake, incarnez donc Isaac et découvrez ce qu’il s’est réellement passé dans ce vaisseau ! - EA

Alors que vous soyez nostalgique d’un titre ayant bercé votre adolescence ou désireux de découvrir une des pépites du genre, plongez dans les couloirs angoissants du Ishimura afin de combattre des Nécromorphes retors et de découvrir tous les mystères de ce vaisseau.