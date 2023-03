Une prime de 6.000€ pour aider les commerces du centre-ville de Tournai

Des périmètres précis ont dû être définis à la demande de la Région wallonne et peuvent être readaptés annuellement. L’Asbl Tournai centre-ville a été désignée auteur de projet et coordonnera le dispositif pour Tournai. Cette aide « Objectif Proximité » est cumulable avec l’aide au loyer « Créa-Comm » proposée par l’Asbl Tournai centre-ville depuis 2016. L’aide se traduit sous la forme d’une prime pouvant couvrir 60% des investissements éligibles et est plafonnée à 6.000 €.

Lire aussi Les personnes handicapées ont mis le feu dans le Capt’ain à Rumes (photos et vidéo)

Il s’agit donc d’un réel coup de pouce pour les nombreux commerçants qui s’installeront ou adapteront leur activité. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’Asbl Tournai centre-ville via ce lien : Objectif proximité | Tournai centre-ville (tournaicentreville.com). Objectif Proximité ne concerne plus uniquement les porteurs de projets qui souhaitent s’installer mais également les commerçants établis en demande de réorientation d’activité, afin de la pérenniser au cœur de la commune.