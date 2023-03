Huy: les travaux prévus rue Derrière Saive et Cité Springuel sont reportés

La fin de ces deux chantiers est prévue pour le 15 mai.

La circulation, l’arrêt et le stationnement de véhicules seront interdits rue Derrière Saive pendant les heures de travail dans la zone de chantier, soit entre 7 et 17h. Il en va de même pour les voiries aboutissant dans la Cité Springuel, soit la rue du Marais et la rue de la Motte, qui seront rendues sans issue en direction de cette dernière.