«Plus j’avançais dans les jours, plus je stressais, plus je paniquais»: Goran («Mariés au premier regard») se confie après s’être marié à Lise Goran et Lise forment le premier couple de cette saison 6 de « Mariés au premier regard ». C’est à Ciné-Télé-Revue que Goran a accordé sa première interview. Capture RTL-TVI

Par Xavier Verheyden

Goran, quelle a été votre réaction en apprenant votre participation à l’émission ? J’étais super content. Je pense que le stress était au rendez-vous. Plus j’avançais dans les jours, plus je stressais, plus je paniquais.

Pourquoi vouloir participer à cette expérience ?

Je n’ai eu qu’une seule relation dans ma vie. Après ça, je ne retrouvais pas quelqu’un avec qui je me sentais bien, avec qui je me voyais avancer et construire quelque chose.