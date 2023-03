Halle Berry, Rihanna, Cara Delevingne... : top 10 des looks aux Oscars 2023 (vidéo)

Nombreuses sont les stars à s’être habillées de leur plus belle robe ou création originale à l’occasion de la 95e cérémonie des Oscars, qui s’est tenue cette nuit à Hollywood. Certaines ont plus retenu l’attention que d’autres !

Cette nuit s’est tenue la 95e cérémonie des Oscars, présentée par Jimmy Kimmel. Avant les récompenses s’est tenu le traditionnel défilé du tapis rouge, qui était blanc à l’occasion. Les stars internationales sont passées par là. On en a retenu une dizaine pour vous !

La cérémonie n’a finalement pas vu l’Oscar du meilleur film étranger décerné à Lukas Dhont et son film « Close ». « Everything Everywhere All at Once » est le grand gagnant de cette édition. « À l’Ouest, rien de nouveau » (Netflix) se place deuxième au classement.