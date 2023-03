Un licenciement collectif prévu à l’ASBL «Revivre chez soi», à Liège, faute de financement suffisant

« Fin de la semaine dernière, une grande partie des travailleurs ont été contactés directement par le coordinateur qui leur a signifié qu’il était obligé de mettre fin à des services et que cela impliquait 17 personnes, soit à peu près un tiers du personnel », a pointé Julien Dohet, secrétaire permanent pour le Setca.

Ils étaient une cinquantaine, membres du personnel, représentants syndicaux mais aussi bénéficiaires de soins, à manifester leur incompréhension, non loin des locaux de l’ASBL « Revivre chez soi », qui propose un service d’aide pour les personnes à mobilité réduite.

Les subsides donnés par l’Aviq, l’Agence wallonne pour une vie de qualité, se révéleraient insuffisants. « Normalement, cela s’anticipe et c’est une obligation légale de convoquer les organisations syndicales pour prévenir qu’il y a un problème et ainsi proposer des solutions pour éviter les licenciements », a ajouté le représentant Setca.

« On a été plus que surpris »

« On aurait pu imaginer que l’employeur respecte la convention collective sectorielle. La nouvelle a été directement annoncée aux travailleurs. On a été plus que surpris », regrette pour sa part Fabrice Jardon, secrétaire permanent CGSLB.