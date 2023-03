Incendie impressionnant à Couillet: trois maisons en proie aux flammes ce lundi matin (photos et vidéo)

Vers 11 heures ce lundi matin, les pompiers de Marcinelle ont été requis à la rue de la Côte à Couillet pour un dégagement de fumée, sous les ordres du lieutenant Gelpi et de l’adjudant Delvigne. À leur arrivée sur place, deux maisons étaient déjà en proie aux flammes. L’incendie se serait déclenché dans la toiture d’une des deux maisons qui était en rénovation.

de videos

Les fumées étaient très importantes et les pompiers ont demandé aux riverains de rentrer chez eux et de fermer leurs portes et fenêtres.