Kévin Di Mase devant la cour d’assises pour le meurtre de Jean-Manuel Lange, à Charleroi: «Une enfance pourrie»

Kévin Di Mase est très seul en prison. Lui qui est issu d’une famille nombreuse, avec 4 frères et 5 demi-soeurs, ne reçoit pas la moindre visite, pas même de sa mère. Il faut dire qu’avec elle, ça s’est mal passé dès le départ : « Un matin, elle m’a déposé à la crèche et n’est jamais revenue me chercher. J’avais 1 an. J’ai vécu en famille d’accueil jusqu’à l’âge de 7 ans : j’étais battu, enfermé à la cave, puni à genoux sur une règle, j’ai subi des attouchements. Je me suis rebellé et j’ai été placé en internat. J’ai très mal vécu cette période : je restais là 365 jours par an alors que les autres rentraient chez eux, partaient en vacances… Je faisais connerie sur connerie, j’ai fait plusieurs séjours en IPPJ parce que j’avais des accès de colère, je perdais complètement le contrôle de moi-même. Je pense que je cherchais à attirer l’attention car j’ai grandi sans le moindre repère.

Finalement, je me suis retrouvé à la rue et j’ai assisté au meurtre d’un de mes amis qui a été égorgé en pleine rue, à côté de moi… J’ai perdu pied, j’ai fait plusieurs tentatives de suicide. On a voulu me mettre en asile psychiatrique, je n’y avais pas ma place », estime-t-il.

Il avait 52 ans. - Polfed Caractériel et jamais content Caractériel et jamais content

Difficile de faire la part entre le vrai et le faux dans ce récit à la Dickens. Di Mase reconnaît quand même qu’il était « caractériel » à l’époque. Il accuse sa mère d’avoir vidé son compte en banque : « Il y avait 57.000 euros, de l’argent de mon père et mes allocations d’orphelin, elle m’a tout pris ». À 17 ans, il a l’occasion de travailler dans un bar à Liège : « Le patron m’exploitait. Je me suis cassé en lui piquant 30.000 euros. J’ai tout claqué en une semaine à la mer avec une copine ». À la même époque, il goûte à la cocaïne… Après le bar liégeois, il a l’occasion d’entrer en apprentissage dans un resto de Gilly : « Le patron était odieux, une vraie crapule. J’ai failli le tuer ! J’ai préféré le laisser tomber en plein rush ».

Lire aussi la-mort-mysterieuse-de-jean-manuel-lange-la-ville-basse-de-charleroi

La suite, ce sont les associations, le Point Jaune, le Rebond… « Quand j’ai eu 19 ans, j’ai été drogué et violé par un dealer. Ça ferait dérailler n’importe qui mais je n’en ai parlé à personne, par honte », dit-il.

La drogue, la prison

Kévin a 19 ans, il est majeur. Cette fois, les « conneries » se paient cash, c’est la prison, quelques mois d’abord, avec des bagarres, des rébellions, des vols. « Quand je suis sorti, mon appartement avait pris feu. C’est le propriétaire qui l’avait incendié pour toucher l’assurance. Dans ma famille, personne ne m’a tendu la main. » En 2016, il sort de prison et rencontre sa compagne, chez qui il s’installe : « Elle consommait beaucoup de cannabis, elle dépensait jusque 500 euros par mois. Je lui ai suggéré d’en vendre. » Ils auront un enfant : « Pour la première fois, j’étais sur les rails. J’avais un boulot, un appartement, un enfant et une compagne que je voulais demander en mariage. Et puis, elle m’a trompé et j’ai pété un câble. » C’est la rue à nouveau, la prison, la descente en enfer… Kévin Di Mase a une explication à toutes ses « conneries » comme il dit, rien n’est jamais de sa faute, toujours celle des autres. Il n’a saisi aucune des perches qui lui ont été tendues dans son parcours judiciaire : peine de travail, probation autonome, conditions à respecter… La cocaïne était la plus forte ! « J’ai une fâcheuse tendance à l’autodestruction », admet Kévin Di Mase.

Lire aussi meurtre-de-jean-manuel-lange-charleroi-kevin-d-est-en-aveux

Évadé

À partir du 27 juin 2020, Di Mase est considéré comme évadé, non rentré de congé pénitentiaire. Son seul but est de trouver de l’argent pour se payer des doses : « Je faisais la manche au McDo en face de l’hôpital Notre-Dame à Charleroi, je consommais 4 à 5 grammes par jour, il me fallait 200 euros. C’était viscéral. Quand on est en manque, on a la boule au ventre, il faut en trouver absolument ».

Di Mase s’apprête maintenant à raconter la dernière journée de la vie du malheureux Jean-Manuel Lange, le jour où il a croisé sa route…