Les images de la honte au cimetière: une énorme bagarre d’une rare violence éclate entre les membres d’une même famille, ils se sont attaqués à l’aide de machettes et de marteaux... en pleines funérailles! (vidéo choc)

On peut voir dans les vidéos plusieurs individus se précipiter dans une camionnette blanche, chacun armé d’un objet différent. Une course-poursuite est alors lancée en plein milieu du cimetière. Deux camionnettes déambulent à très grande vitesse entre les tombes, l’un d’elles manquant de très peu de renverser une personne en fauteuil roulant et un soignant.

Les images sont particukièrement interpellantes. On y voit des hommes se battre à la machette, en plein milieu d’un cimetière au Pays de Galles ! Selon les informations du Sun, c’est une dispute entre deux familles qui a éclaté au beau milieu des tombes, sous les yeux effarés de personnes en deuil, qui assistaient à ce moment-là à des funérailles.

Les hommes, armés de machettes, de marteaux, de briques... ou même de pelles se sont lancés dans une bagarre extrêmement violente. En pleine bagarre, on peut voir l’un d’eux, James Coffey, âgé de 45 ans, se précipiter dans sa camionnette après la bagarre, alors qu’il a la tête complètement ensanglantée.

La police s’est alors lancée à la recherche des individus dans les hôpitaux de la région, car ils étaient quasiment tous grièvement blessés à la suite de la bagarre. Plusieurs suspects ont été aperçus en train de se débarrasser des armes en les jetant dans un ruisseau.

Sept hommes ont reçu une peine de prison, allant de 16 mois à trois ans. « C’était au-delà du domaine de la coïncidence car au moins une machette, un marteau, une batte de baseball, un manche de pioche, une pelle et probablement des clubs de golf ont été utilisés », a déclaré le juge en charge de l’affaire, Paul Thomas KC. « D’après les images disponibles, certaines des personnes étaient présentes pour la cérémonie, habillées comme on pourrait s’y attendre pour une telle occasion, et beaucoup d’autres portaient des gilets avec des armes faciles à remettre dans leur véhicule », a-t-il ajouté.