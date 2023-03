Les Journées Wallonnes de l’Eau au fil de l’Amblève

Comme chaque année, telle de véritables opportunités, de nombreuses activités gratuites vous sont proposées par le Contrat de Rivière Amblève et ses partenaires à l’occasion des Journées Wallonnes de l’Eau. Balades et visites guidées, animations et ateliers seront au rendez-vous du 18 mars au 2 avril 2023. Tous les détails sont présentés dans les programmes « grand public » et « scolaire » disponibles en ligne sur https ://www.crambleve.com/journees-wallonnes-de-l-eau

Par exemple, visite de la Centrale Hydroélectrique de Coo le samedi 18 et le dimanche 19 mars 2023. Lieu : Route du Lac 1, 4980 Trois-Ponts. Horaire : 1ère visite à 10h, 2ème visite à 13h30. Inscription obligatoire par mail crambleve@gmail.com ou téléphone au 080/28.24.35. Ou encore, visite des Sources du Roannay le samedi 18 mars 2023. Balade découverte unique, l’occasion de découvrir les sources du Roannay avec une guide et le Royal Syndicat d’Initiative de Francorchamps. Lieu : Rond-point du Trou Hennet à Francorchamps. RDV au Parking à côté du Rond-Point. Horaire : 14h à 16h. Remarque : Parcours assez exigeant (zone humide, terrain parfois difficile). Mais aussi, démonstration d’Orpaillage le dimanche 19 et mercredi 22 mars 2023. Découvrez le riche passé de la vallée de l’Amblève et la technique utilisée pour trouver de l’or ! La démonstration se déroule au musée du Coticule, profitez en pour le visiter. Accès PMR. Lieu : Rue du Coticule 12, 6690 Vielsalm. Horaire : de 13h30 à 17h30… En amont, toute une série d’activités à ne pas manquer sont également organisées dans les communes germanophones. Par ailleurs, saviez-que la vallée de la Chefna près d’Aywaille constituait la limite en aval de l’Ancienne Principauté Abbatiale de Stavelot-Malmedy et que de nombreuses carrières, murs géologiques et sablières parsèment ce merveilleux bassin hydrographique ?