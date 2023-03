«C’était très compliqué pour moi, je suis timide de base»: Lise revient sur le premier épisode de «Mariés au premier regard»

Lise et Goran forment le premier couple de cette saison 6 de « Mariés au premier regard ». Lise a accordé sa toute première interview, à Ciné-Télé-Revue.

J’ai été très étonnée. On s’inscrit en se disant qu’il y a énormément de personnes qui ont fait la même chose que nous. Donc j’étais très étonnée, surprise, et contente de pouvoir participer à l’émission.

Justement, je trouve ça assez rassurant de confier notre avenir sur des experts puisqu’ils se basent sur ce qu’on a dit, sur notre passé, sur ce dont on a besoin. Pour moi, c’était beaucoup plus rassurant qu’ils fassent le travail, plutôt que moi me tourner vers des gens qui ne sont pas forcément pour moi.