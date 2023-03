Un individu sous influence agresse un ambulancier qui lui venait en aide à la gare des Guillemins à Liège

Ce week-end, Reda, un individu en séjour illégal dans notre pays et né en 1994 a été privé de liberté à Liège, après avoir agressé un ambulancier.

En effet, Reda était dans le train lorsqu’il a fait un malaise. L’homme était visiblement sous influence lorsque les faits se sont produits et un agent Sécurail a contacté les secours afin qu’il soit pris en charge et transporté vers un hôpital de la région. Rapidement, une ambulance est arrivée à la gare des Guillemins et l’agent Sécurail a sorti l’homme du train afin de le diriger vers les services des secours.