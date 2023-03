Berloz: le procès d’assises de Steven Di Salvo a débuté, il ne se souvient pas du nombre de coups portés à sa compagne

Les faits s’étaient déroulés à Berloz le 22 juin 2020. Steven Disalvo avait tué sa compagne, Jessika Oliveira De Melo, en l’étranglant et après lui avoir porté plus de quarante coups de couteau. L’accusé avait commis les faits car il n’avait pas accepté la décision de rompre de sa compagne, mère de leurs quatre enfants.

Durant l’enquête, Steven Di Salvo a affirmé ne plus se souvenir de la scène au cours de laquelle il a infligé plus de quarante coups de couteau à sa compagne.

Le procès a débuté par la lecture de l’acte d’accusation du substitut Christine Pevée. Selon l’enquête réalisée, Steven Disalvo avait été interpellé quelques minutes après les faits, alors qu’il avait lui-même appelé la police. Il avait confirmé avoir tué sa compagne et avait précisé qu’il se sentait perdu et ne savait quoi faire.

Steven Di Salvo et Jessika Oliveira De Melo étaient en couple depuis six ans. L’enquête a démontré que Jessika Oliveira De Melo avait pris la décision de quitter Steven Di Salvo et de retourner vivre chez sa mère à Wavre. Steven Di Salvo craignait de voir Jessika Oliveira De Melo partir au Brésil avec leurs enfants. Le jour des faits, le couple avait rendez-vous chez un notaire pour fixer les modalités de leur séparation.