Assaut du Capitole : attention aux interprétations trompeuses de la vidéo du "chaman" suivi par des policiers

"Aucun d'entre eux n'a même essayé de le ralentir", ajoute-t-il. "Jacob Chansley a compris que la police du Capitole était ses alliés".

Le 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump, persuadés que l'élection présidentielle avait été entachée de fraudes, ont envahi le Congrès réuni en session extraordinaire pour entériner la victoire de Joe Biden. Cinq personnes sont mortes pendant ou peu après l'attaque, dont un policier et une manifestante tuée par un agent à l'intérieur du bâtiment. En outre, deux agents de police se sont suicidés dans les jours et les semaines suivantes, sans qu'un lien direct ait pu être établi.

Les vidéos diffusées par M. Carlson sont devenues virales sur les réseaux sociaux, partagées notamment par un des fils de l'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump Jr., ou le propriétaire de Twitter Elon Musk. L'élue républicaine de Géorgie à la Chambre des Représentants, Marjorie Taylor Greene, a demandé la tenue d'un nouveau procès pour Jacob Chansley, condamné en 2021 à 41 mois de prison pour ses agissements lors de l'attaque du Capitole.

Un tweet en anglais, vu plus de 18 millions de fois et partagé sur d'autres plateformes affirme : "une vidéo inédite du 6 janvier montre Jacob Chansley, le 'chaman QAnon', être conduit à travers le Capitole par la police tout le temps où il se trouvait dans le bâtiment".

La vidéo est également rapidement devenue virale en France, partagée sur Twitter, Facebook ou encore TikTok par des internautes qui mettent en doute la véracité de l'assaut du Congrès américain le 6 janvier 2021. "L'assaut du Capitole était un canular", écrit cet internaute dans un tweet partagé plus de 200 fois. "Tout était orchestré comme on le dit depuis le début", dit cet autre tweet partagé plus de 700 fois.

Capture d'écran réalisée sur Twitter le 10 mars 2023 Capture d'écran réalisée sur Twitter le 10 mars 2023

Mais de ces images, qui ne durent que quelques minutes, sont décontextualisées et l'interprétation qu'en font Tucker Carslon et de nombreux internautes est infirmée par de nombreux autres éléments, comme nous allons le voir.

Chansley a plaidé coupable

Jacob Chansley a été arrêté quelques jours après l'invasion du Capitole et inculpé de six charges. En septembre 2021, il a plaidé coupable d'entrave à une procédure officielle devant un tribunal fédéral de Washington et a été condamné le 17 novembre de la même année à 41 mois de prison.

Jacob Chansley et d'autres partisans de Donald Trump à l'intérieur du Capitole le 6 janvier 2021 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

L'acte d'accusation, signé par Jacob Chansley sous la mention "Je suis d'accord que cela est vrai et exact" dans le cadre de la procédure de plaider-coupable, décrit comment il a grimpé sur une tour érigée pour les médias avant l'investiture de Joe Biden, a franchi un cordon de police au sommet de l'échafaudage et est entré dans le bâtiment par une porte que d'autres émeutiers avaient cassée, alors qu'il n'était "pas légalement autorisé à entrer ou rester dans le bâtiment".

L'entrée de Jacob Chansley dans le bâtiment par une porte défoncée par d'autres émeutiers qui avaient pénétré dans le Capitole en cassant une fenêtre a été filmée. L'extrait a été diffusé le 6 mars par Tucker Carlson quelques secondes avant qu'il ne déclare que la façon dont le "chaman" était entré dans le Capitole faisait l'objet de "débats". D'autres vidéos le montrant sur la tour à l'extérieur du bâtiment et au milieu de la foule devant les policiers ont été rendues publiques par la justice.

L'accord de plaider-coupable précise que, lorsque la police du Capitole lui a demandé de quitter le bâtiment, Jacob Chansley "a mis [l'agent Keith Robishaw, ndlr] au défi de les laisser passer, finissant par utiliser son mégaphone pour galvaniser l'assistance et demander que les parlementaires soit emmenés devant eux".

Il s'est ensuite rendu à un autre étage "au lieu d'obéir aux ordres de la police du Capitole de partir" et "est entré seul dans la galerie du Sénat" où il "s'est mis à crier des obscénités".

Alors que Jacob Chansley était à l'étage du Sénat, l'agent Robishaw lui a de nouveau demandé de partir. Une fois à l'intérieur du Sénat, il lui a demandé de ne pas s'asseoir sur la chaise du vice-président Mike Pence. Jacob Chansley a crié que Mike Pence, qui avait déclaré quelques heures auparavant qu'il ne s'opposerait pas à la procédure de certification des résultats de la présidentielle, était un "traître" et écrit une note disant: "ce n'est qu'une question de temps, la justice arrive!".

D'autres échanges avec la police filmés

Les échanges entre Jacob Chansley et Keith Robishaw ont été enregistrés et au moins l'un des extraits diffusé dans "Four hours at the Capitol", un documentaire de la chaîne HBO.

"Ils venaient de se battre pour entrer. Ils ont montré qu'ils avaient l'intention d'être violents", a raconté l'agent de police Robishaw dans une interview diffusée dans ce documentaire. "Ils (criaient) des choses comme : 'nous venons pour toi, Pence. Tu ne peux pas te cacher. Nous allons te trouver'. Si je disais que je n'avais pas peur, je mentirais. J'étais terrifié. Je ne savais pas quoi faire", a-t-il témoigné, mentionnant Jacob Chansley et sa lance.

"Répondre à de la violence par de la violence n'aurait pas été sûr pour moi et les autres policiers. Du fait de leur nombre par rapport au nôtre, je savais d'avance qu'il n'y avait aucun moyen qu'on puisse les maîtriser physiquement, donc j'ai pris la décision d'essayer de leur parler", a expliqué l'agent. Revenant sur le moment qu'il a passé avec Jacob Chansley à l'étage du Sénat, il a raconté: "J'ai vu le chaman et je suis entré derrière lui et c'est là que j'ai réalisé que j'étais seul désormais. Il n'y avait que moi. Il monte sur le podium et, dans mon esprit, je me dis: 'je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire c'est crier des ordres et s'ils les écoutent, très bien. Sinon je ne peux pas les forcer, je suis tout seul'".

Contactée par l'AFP, la police du Capitole a cité le témoignage du policier, ajoutant que bien que "largement dépassé par le nombre d'émeutiers", il avait tout de même "essayé de faire sortir tout le monde de la Chambre".

Des émeutiers tentent d'entrer dans le Capitole le 6 janvier 2021 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Lors de sa condamnation à 41 mois de prison en novembre 2021, la procureure Kimberly Paschall a rappelé que Jacob Chansley avait posté des "messages au vitriol" sur les réseaux sociaux contre "les responsables politiques corrompus et les traîtres au sein du gouvernement" bien avant les événements du 6 janvier. "Si l'accusé avait été pacifique, il ne serait pas ici aujourd'hui", a-t-elle dit.

Jacob Chansley a lui-même fait part de ses remords devant le tribunal. "Les hommes d'honneur admettent quand ils ont eu tort. J'ai eu tort de rentrer dans le Capitole. Je n'avais pas d'excuse", a-t-il déclaré. "Je ne suis pas un homme violent, ni un insurgé et certainement pas un terroriste. Je suis juste un homme bon qui a enfreint la loi", a-t-il expliqué, disant souffrir de "troubles de la personnalité". Placé à l'isolement en prison, il a raconté avoir eu le temps de se regarder dans un miroir pour se dire: "Mec, tu as vraiment déconné".

Avant son jugement, son avocat Albert Watkins avait assuré que Jacob Chansley avait depuis répudié la mouvance QAnon et s'était dit "déçu" par Donald Trump.

Une "erreur" pour le chef des républicains au Sénat

Dans un mémo interne, dont l'authenticité a été vérifiée par l'AFP, le chef de la police du Capitole J. Thomas Manger s'est vivement ému de l'émission de Tucker Carlson diffusée le 6 mars. "Hier soir, un programme d'opinion a diffusé un commentaire empli de conclusions offensantes et trompeuses sur l'attaque du 6 janvier", a-t-il écrit le 7 mars 2023. "Dire que nos agents ont aidé les émeutiers et agi comme des 'guides touristiques' est une fausse allégation. C'est scandaleux et faux".

"Le programme a opportunément pioché dans les moments les plus calmes de nos 41.000 heures d'enregistrements. Le commentaire n'apporte pas de contexte sur le chaos et la violence qui ont eu lieu avant ou parallèlement à ces moments moins tendus", a-t-il ajouté. Le nombre d'émeutiers a forcé la police à "utiliser des tactiques de désescalade pour tenter de convaincre les émeutiers de quitter le bâtiment", a-t-il écrit.

S'appuyant sur la lettre de M. Manger, le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a estimé que Fox News avait fait une "erreur" en montrant l'assaut contre le Capitole "d'une manière qui est complètement différente de ce que le chef des forces de l'ordre du Capitole pense". L'AFP a contacté Fox News pour une réaction, mais la chaîne n'avait pas répondu au moment de la publication de cet article.

"Plus de 140 policiers ont été blessés le 6 janvier. Je l'ai déjà dit: comment quiconque peut oser minimiser ou nier l'enfer qu'ils ont vécu?", a lancé le président américain Joe Biden sur Twitter, affichant son soutien à la police du Capitole. "J'espère que les républicains à la Chambre des représentants ressentent de la honte pour ce qui a été fait en vue de saper nos forces de l'ordre".

Environ 1.000 personnes ont été arrêtées en lien avec l'attaque du Capitole, selon le département de la Justice américain, dont 326 inculpées pour avoir attaqué, résisté, ou entravé l'action des policiers.

Fox News attaqué pour avoir véhiculé les "mensonges" de Trump

Les affirmations de M. Carlson interviennent alors que Fox News fait face à un procès intenté par le fabricant de machines électroniques de vote, Dominion Voting Systems. Le fabricant, qui réclame 1,6 milliard de dollars de dédommagement, s'estime diffamé par la chaîne de télévision qui avait affirmé à l'antenne que ses appareils auraient servi à fausser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 perdue par Donald Trump en plusieurs endroits des Etats-Unis.

Des déclarations sous serment et des échanges entre dirigeants de la chaîne, versés au dossier et rendus publics ces derniers jours, montrent que le propriétaire de Fox News, Rupert Murdoch, ainsi qu'un certain nombre de cadres de la chaîne dénonçaient en privé les mensonges de Donald Trump et de ses soutiens sur une prétendue élection volée, mais ont approuvé leur diffusion à l'antenne.