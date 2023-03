Procès d’assises: le Berlozien Steven Di Salvo a été affecté par le suicide de son père dans sa jeunesse

L’accusé a détaillé son parcours de vie et a évoqué sa personnalité affectée par le suicide de son père durant son enfance et par des soucis de sociabilisation.

Les faits reprochés à Steven Di Salvo se sont déroulés à Berloz le 22 juin 2020. L’accusé a tué sa compagne, Jessika Oliveira De Melo, en l’étranglant et après lui avoir porté plus de quarante coups de couteau. L’accusé a commis les faits, car il n’acceptait pas la décision de rompre de sa compagne, mère de leur quatre enfants.

Steven Di Salvo a été interrogé par la présidente Annick Jackers sur son parcours de vie. Agé de 30 ans, l’accusé a détaillé une enfance difficile vécu dans l’ombre de ses parents qui se disputaient régulièrement. Ce sont principalement ses grands-parents qui l’ont élevé et ont assuré son éducation. «Je les considère comme les personnes les plus importantes à mes yeux», a précisé l’accusé à leur sujet.

Une dépression

Steven Di Salvo affirme qu’il a ressenti un malaise durant son enfance. Ce malaise s’est accentué lorsque son père s’est suicidé. Sa mère s’est retrouvée avec peu de revenus, obligée de se présenter aux Restos du Cœur pour faire manger sa famille. Mais lorsque sa mère a fait la connaissance d’un autre homme, Steven Di Salvo l’a directement accepté comme un père.

Steven Di Salvo a effectué une scolarité primaire sans difficulté. Mais il a été affecté par une prise de poids durant sa jeunesse. Il a souffert de différentes moqueries et d’une intégration sociale difficile. Steven Di Salvo a décroché sur le plan scolaire au milieu de ses études secondaires.

L’accusé a ensuite souffert d’une dépression en raison de ses mauvais contacts sur le plan social. Pour échapper à son malaise, à son stress et à ses angoisses, il s’est réfugié dans les jeux vidéo de manière addictive. «Les jeux vidéo et le cannabis ont bouffé ma vie», a affirmé l’accusé.

Steven Di Salvo a connu de mauvaises fréquentations et a commencé à fumer du cannabis. Il a effectué plusieurs tentatives de suicide. C’est après un suivi psychologique et une prise en charge globale pour soigner ses addictions qu’il a rencontré sa première compagne en 2009. Mais il dit avoir vécu une relation toxique. La relation avec cette première compagne a été émaillée d’insultes, de violences et de coups réciproques. Un enfant est né de cette première relation.

Steven Di Salvo a rencontré Jessika Oliveira De Melo en 2014, avec laquelle il a eu quatre enfants (dont des jumeaux) en trois ans. Selon lui, c’est lors du confinement de mars 2020 que les difficultés de couple ont débuté. Selon certains témoins, le Berlozien aurait ensuite tenté d’empêcher Jessika Oliveira De Melo de sortir, de se former, de travailler ou de sortir avec des amies. Mais l’accusé conteste avoir exercé cette forme de contrôle sur sa compagne.