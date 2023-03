Le rêve pour Mathieu Vande Velde, du restaurant «Le Roannay» à Francorchamps: il est désigné Jeune Chef de l’année par le guide Michelin 2023, «c’est une chance énorme»

Parmi tous les jeunes chefs de Belgique et du Luxembourg, c’est à lui qu’a été remis le prix du « Young Chef Award ». Il décroche également sa première étoile.

À seulement 24 ans le voilà mis sur le devant de la scène lors de la cérémonie du célèbre guide Michelin de 2023. Un rêve éveillé pour le jeune chef du Roannay à Francorchamps, Mathieu Vande Velde. Il ne s’en est d’ailleurs pas caché. « C’était déjà un rêve d’être ici, d’être invité et d’être devant tous ces grands chefs qui sont quand même les modèles de toute une génération qu’on représente », a-t-il expliqué, ému, au micro lors de la cérémonie.

Lire aussi Apprendre à préparer un menu avec un chef, c’est tendance, au Roannay, à Francorchamps

Les inspecteurs du guide ont salué sa maîtrise des techniques et des associations. « On vous a donné des compliments énormes », a insisté la maîtresse de cérémonie. Les inspecteurs n’ont pas tari d’éloge sur le pigeon d’Anjou, chou-fleur et truffe du chef. « Nous avons adoré car il prépare, entre autres, ce pigeon au barbecue pour faire ressortir parfaitement la texture tendre de la viande mais aussi parce qu’il ose tout utiliser comme les cuisses, le cœur, le foie… Un régal. »