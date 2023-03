Ouverture du procès d’assises pour le meurtre de Tarzan à Bomal (Durbuy): «Je lui ai donné des coups et il en est mort»

Le 9 septembre 2020, le corps sans vie d’Antoine Marchal, 62 ans, est découvert à son domicile de Bomal (Durbuy). Celui que ses proches surnomment Tarzan gît sur son lit, le visage tuméfié. L’état de putréfaction dans lequel les enquêteurs le découvrent laisse penser que le décès remonte à plusieurs jours déjà.

Tarzan n’a plus donné signe de vie depuis le 31 août. La dernière personne à l’avoir contacté n’est autre que sa propre fille, Mélissa Sauvage. Très vite, l’étau se resserre autour de la jeune femme. Elle doit aujourd’hui répondre du meurtre pour faciliter le vol de son père devant la cour d’assises d’Arlon. Deux autres personnes, Renaud Dessart, son compagnon de l’époque, et Fabrice Duchesne, sont également accusés d’homicide. Un quatrième accusé, Cédric Tarantini, doit quant à lui répondre de recel.

Le procès s’est ouvert lundi matin vers 9h… en l’absence de la principale intéressée. Mélissa Sauvage n’est arrivée au tribunal qu’une heure plus tard, invoquant une panne automobile le long de l’autoroute. « C’est déjà la deuxième fois. Mercredi dernier, vous avez eu un accident », l’interpelle le président de la Cour. Et l’avocate générale de brandir la possibilité de renvoyer la jeune femme – actuellement sous surveillance électronique ainsi que les autres accusés – en prison pour éviter que l’incident ne se reproduise.

« J’ai fait le con »

Le procès a démarré par la lecture de l’acte d’accusation. Pendant près de trois heures, l’avocate générale a rappelé les faits et les principaux éléments du dossier. L’enquête a permis d’établir que Mélissa Sauvage s’est rendue au domicile de son père accompagnée de Renaud Dessart et Fabrice Duchesne le soir du 31 août 2020.

Les accusés auraient voulu confronter Antoine Marchal à des accusations de viol sur l’une de ses filles, la demi-sœur de Mélissa Sauvage, elle-même se déclarant avoir été victime d’abus sexuels de la part son père quand elle était enfant. Dans des messages échangés l’après-midi du 31 août avec Mélissa Sauvage, Fabrice Duchesne évoque sa « haine incroyable » pour Antoine Marchal et s’excuse déjà s’il « part en couille » et devient un peu sadique. Mélissa Sauvage répond « espérer qu’il a la haine et des idées sadiques ».

Les accusés auraient porté plusieurs coups à la victime, lui auraient attaché les mains dans le dos à l’aide de cordes, puis seraient repartis en région liégeoise en emportant son véhicule après l’avoir forcée à signer une facture. Les trois accusés affirment qu’Antoine Marchal était toujours en vie quand ils ont quitté les lieux et évoquent la possibilité qu’il se soit suicidé en prenant des médicaments pour ne pas finir en prison. Entendu par les enquêteurs en janvier 2021, Renaud Dessart a toutefois reconnu avoir « fait le con ». « Je lui ai donné des coups et il en est mort… »

L’expertise médico-légale attribue la cause de la mort à une hémorragie intracrânienne consécutive à un ou plusieurs traumas crâniens survenus plusieurs minutes voire plusieurs heures avant le décès. « Vous devez savoir que Mélissa n’a jamais démordu sur deux éléments », a tenu à souligner l’avocat de l’accusée Dimitri De Coster à l’intention des jurés une fois la lecture de l’acte d’accusation terminée. « Quoi qu’on en dise, elle n’a jamais cessé d’aimer son père. »