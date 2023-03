Les vacances en famille à Majorque virent à l’horreur: le fils de Colin, âgé de 6 ans, a été retrouvé noyé dans la piscine de l’hôtel, «il est parti chercher un Coca et puis...»

La famille n’était arrivée en Espagne que depuis quelques heures quand le petit garçon s’est éloigné pour aller chercher du coca gratuit au bar de l’hôtel. C’est quelques minutes plus tard qu’un étranger a sorti Corey de l’eau, inanimé. Il a pratiqué le message cardiaque et a permis au petit garçon de retrouver un pouls, avant qu’il ne soit emmené à l’hôpital.

L’état de Corey semblait s’améliorer après quelques nuits passées à l’hôpital, mais l’espoir a tout à coup été brisé quand les tests du troisième jour ont révélé que le petit garçon n’avait plus aucune activité cérébrale. Il est décédé quelques instants plus tard.

« Corey était un super petit enfant. La meilleure façon de le décrire serait ‘une boule d’énergie’. Nous avons un jeune de 22 ans qui est à l’université en Espagne, un jeune de 18 ans, un jeune de 13 ans et puis nous avions notre Corey, qui avait plus d’énergie que les trois réunis », témoigne Colin, le papa de l’enfant, endeuillé.

« Il a été retrouvé dans la piscine »

La petite famille avait atterri à Majorque le jeudi matin et avait décidé d’aller directement à la piscine, alors que Colin, lui, est parti faire une sieste. Leanne, la maman, est donc partie à la piscine avec les trois plus jeunes enfants. L’aîné avait décidé de les retrouver plus tard, car il se trouvait, lui, déjà en Espagne.

« Nous sommes arrivés le jeudi matin, nous nous sommes enregistrés et nous sommes allés à la piscine. Nous avons ensuite mangé quelque chose et je suis allé somnoler. Il ne restait plus qu’une heure environ avant que la piscine ne ferme, alors Leanne a emmené les enfants », explique Colin. « Il aurait couru jusqu’au distributeur de boissons. Nous étions en all in, alors il a pensé que c’était génial de pouvoir avoir du Coca gratuit », ajoute-t-il.

« Corey a été retrouvé dans la piscine, et a été sorti par des gens qui ont immédiatement fait un massage cardiaque au bord de la piscine. Ils ont retrouvé un pouls », explique encore le père de famille. « Le dimanche, les tests n’ont montré aucune activité cérébrale. Nous avons demandé un deuxième avis, et le résultat était le même », explique Colin. « Il est mort le dimanche. Nous sommes rentrés à Belfast avec Corey le jeudi », ajoute le papa.