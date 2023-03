Philippe Albert revient sur la polémique autour de Gary Lineker: «Il a pris un risque et le savait»

Biberonné au football anglais durant cinq années de sa carrière pro, notre consultant Philippe Albert n’est évidemment pas insensible à « l’affaire Lineker ». « Il ne pouvait avoir que lui pour déclencher une telle tempête parce qu’il est adoré par tout le monde », souligne l’ancien joueur de Newcastle et Fulham. « Gary Lineker a toujours été un exemple sur le terrain comme en dehors et les gens s’identifient à sa façon d’être. Il est resté humble et beaucoup de gens ignorent qu’il donne énormément à différentes associations. Vous pouvez voir que ses collègues (journalistes, consultants, etc.) lui manifestent leur solidarité, c’est un geste magnifique… mais la BBC reste aussi leur employeur. »

« Délicat »

Et c’est là que Philippe Albert place le bémol dans toute cette affaire. « Il ne faut pas mélanger le sport et la politique, je l’ai appris depuis très longtemps. Qui sommes-nous pour nous exprimer sur des sujets de cette ampleur-là ? De plus, la Grande-Bretagne n’est pas un pays comme les autres. On a beau avoir un nom important, on sait combien c’est délicat dans le monde actuel de prendre position avec l’exposition sur les réseaux sociaux et les réactions qu’elles peuvent engendrer. Maintenant, vous retrouvez une partie de l’opinion qui soutient Lineker, une autre partie qui le critique. J’ai un respect énorme pour tout ce qu’a réalisé. Il a pris un risque et il le savait pertinemment. Personne ne pouvait s’attendre à cela de sa part. Une trop grande starification pousse parfois à agir d’une manière qu’on ne devrait pas. Et ce qui en a découlé (NDLR : être privé de la présentation du mythique « Match of the Day ») est assez inédit à ce niveau-là. »