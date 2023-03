Impressionnant accident en sortant du parking du Delhaize et du Lidl à Spa: un conducteur a dû être escorté par la police (photos)

Trois voitures ont été impliquées dans un accident ce lundi un peu avant midi, avenue Reine-Astrid à Spa. Une Citroën C3 venant de Marteau a percuté une voiture sortant du parking du Delhaize et du Lidl, puis a fini sa course dans une autre voiture qui sortait de la station Total.

Michel a tout vu : « Je m’apprêtais à partir lorsque j’ai assisté à l’accident juste devant moi. La Citroën venait de Marteau à grande vitesse et le choc l’a propulsée contre mon véhicule après avoir tournoyé sur elle-même. J’ai juste eu le temps de penser “Houlala” et même pas d’enclencher la marche arrière. Le conducteur fautif est ensuite sorti de sa Citroën et s’est empressé de refiler une sacoche à un quidam, à proximité de l’accident, avant que la police n’arrive. Blessé, il a ensuite été emmené en ambulance, escorté par une voiture de police. J’ai entendu dire auprès des policiers qu’il était recherché et peut-être même évadé de Lantin. Il serait connu pour trafic de stupéfiants. »