«Un crime parfait?»: amour et politique, un macabre mariage Retour sur l’affaire Christian Van Eyken, cet ancien député condamné pour le meurtre du mari de sa maîtresse. Isopix

Par Antonella Soro

8 juillet 2014, le corps sans vie de Marc Dellea, négociant en café de 45 ans, est retrouvé à son domicile de Laeken. Il a été tué d’une balle dans la tête. Pour retrouver le coupable, les enquêteurs demandent en priorité à visionner les caméras de vidéosurveillance. Visiblement, cette affaire ne va pas mobiliser les policiers longtemps. Les images montrent une seule allée et venue. Un couple arrive sur place peu avant le retour de la victime et en ressort vers 2h du matin. Les coupables sont donc tout désignés, les preuves sont là. Il s’agit de l’épouse de Marc Dellea, Sylvia Boigelot. Elle était accompagnée ce soir-là du parrain de leur fille, Christian Van Eyken.

Cet assassinat aurait pu ne pas quitter les pages des faits divers si justement l’un des suspects n’était pas un homme politique. Christian Van Eyken étant député au Parlement flamand, son implication a fait les gros titres des médias. De surcroît, Sylvia Boigelot travaillait non seulement pour lui en tant qu’attachée parlementaire mais elle était en plus sa maîtresse. Le mobile de se débarrasser d’un mari jaloux et gênant est tout trouvé.

Lire aussi Julie Denayer («Face au juge»): «Avec Luc Hennart se ferme un chapitre» Cocu et content Évidemment, les amants, qui ont fini par se marier en 2018, ont nié en bloc toutes les accusations. Pour s’en défendre, Sylvia Boigelot avait déclaré devant la cour : « En septembre 2012, Christian et moi avons mis Marc au courant de notre liaison. Il a bien pris la chose. Ma relation avec lui était consumée depuis longtemps. On ne faisait plus que cohabiter. Mes amis proches étaient au courant que Christian et moi étions ensemble. » Et d’ajouter que, sans animosité, ils attendaient que leur fille soit plus âgée pour entamer la procédure de divorce.

Cette présentation de la situation à la manière d’un triangle amoureux digne d’un vaudeville bon enfant n’a pas suffi à disculper le couple. Un autre son de cloche s’est fait entendre. La pédicure de Sylvia a témoigné à la police que la relation entre les futurs ex-époux était au contraire orageuse. Sa cliente lui avait confié qu’elle avait subi des violences sexuelles de la part de son mari et que leurs rapports étaient si orageux que des envies de meurtre lui avaient traversé l’esprit. Et le grand déballage a continué au procès, chaque révélation fournissant son lot de détails croustillants. On a passé au peigne fin la piste d’une intrusion par effraction au domicile de la victime. On a vainement cherché le fantôme d’un tueur à gages. Les avocats de la défense se sont indignés que les investigations se soient focalisées sur leurs clients dès le départ. On a exhumé les zones d’ombre des personnalités des prévenus : leur tempérament colérique, voire leur tendance à la violence physique. On a ressorti des dossiers le diplôme falsifié de Madame afin de justifier un salaire plus élevé que ses compétences ne lui permettaient d’obtenir. On a pointé un magot qui aurait été l’élément déclencheur du drame : le litige à propos d’une maison. Cette saga a occupé l’actualité judiciaire pendant une dizaine d’années. Il aura fallu trois procès pour que les peines de 20 et 22 ans de réclusion soient définitivement actées. Tous les jugements ont retenu la charge aggravante de la préméditation.