Adrian gagne plus de 160 millions d’euros à la loterie: ses voisins sont sous le choc en apprenant ce qu’il veut faire sur sa propriété à plus de 7 millions d’euros…

La vie d’Adrian Bayford a littéralement basculé quand il a remporté 148 millions de livres sterling (167 millions d’euros) à la loterie britannique. Mais quand ses voisins ont appris son projet, ils ont vite déchanté.

Le Britannique a décidé d’organiser… un festival de musique sur sa propriété. Et pas des moindres, puisqu’il accueillera 2.000 fêtards. Les voisins, et on peut le comprendre, craignent cependant ce jour. Mais Adrian a assuré qu’ils ne seraient pas dérangés par le bruit, puisque sa propriété se trouve à une certaine distance de ses voisins. De plus, il affirme que le personnel du bar ne servira pas les festivaliers qui semblent déjà ivres, pour éviter tout débordement.