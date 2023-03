Voici les communes où il y a le plus de déchets ménagers collectés en région bruxelloise

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À partir du 1er mai 2023, tous les Bruxellois seront dans l’obligation d’utiliser les sacs-poubelles orange afin que les déchets organiques ne finissent plus simplement à l’incinérateur. Le sac-poubelle orange est fait pour les déchets organiques de cuisine comme des restes de repas, des épluchures de fruits et légumes ou du marc de café. Depuis 2021, le nouveau sac bleu pour les PMC a permis de pouvoir élargir la liste des déchets à y placer. Et prochainement, le ministre régional de la Propreté publique Alain Maron (Ecolo) souhaite mettre en place sa stratégie « clean.brussels » avec une seule collecte de déchets ménagers par semaine.