«Céline Dion: une voix, un destin»: Céline Dion rechantera-t-elle un jour?

Soirée spéciale Céline Dion ce mardi sur TMC. Il est vrai que la chanteuse québécoise fêtera à la fin du mois ses 55ans. Mais cet anniversaire risque bien d’être douloureux, tant pour elle que pour ses fans. Depuis ses derniers concerts juste avant le covid, en 2020, elle n’est plus remontée sur scène. Après maints reports de ses différentes tournées, aux États-Unis et puis en Europe, les spéculations n’ont cessé d’enfler sur la santé de l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore ».

Jusqu’au mois de décembre dernier, où elle révélait dans une vidéo poignante souffrir d’une maladie neurologique rare, appelée syndrome de la personne raide. Une pathologie qui ne touche qu’une personne sur un million et provoque les spasmes musculaires qui l’empêchent de chanter. Et, justement, peut-on espérer la voir remonter sur scène et reprendre ses tubes comme elle seule en est capable ?